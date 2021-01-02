Известная модель Хильде Осланд, которая стала самой красивой девушкой мира по версии мужчин, показала себя и спросила про Новый год

На фото красотка позирует в красных кружевах. Девушка села на белые простыни на кровать, а волосы оставила распущенными. Хильде совсем не смущалась и хвасталась впечатляющими формами, делая снимок максимально горячим, благодаря чему кадр получился очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Надеюсь, у всех был благополучный и счастливый Новый год", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как ты можешь быть такой красивой!", "Единственное, что говорит моя жена, это то, что она не завидует, что вы беременны летом в Австралии, впереди прекрасные времена для вас и вашего мужа", "Актуальные цели по беременности", "Почему люди продолжают фотографировать, разговаривая по телефону?", "Боже, ты выглядишь хорошо, как беременная. Ты красивая".

Сообщалось, что самая красивая женщина мира ошеломила растрепанным видом в мини-топе.

Красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото с курорта, на котором проводит время в интересном положении. Она вышла на застекленный балкон в коротком красном топике на молнии и обтягивающих синих джинсах. Девушка собрала растрепанные волосы в пучок, завязав их разноцветным платком.

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