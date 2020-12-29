Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", показала смелый образ в белом белье

Девушка не раскрывает свои секреты красоты, каждый раз впечатляя нежными образами в белье или купальниках во время фотосессий. Хильде нравится делиться яркими фото в трендовых комбинациях, но в своем Инстаграм девушка ничего другого не показывает из своей жизни.

Примечательно также и то, что лучшие свои фото она делает сама дома, пользуясь камерой и зеркалом. В этот раз Осланд восхитила простым и удачным образом в спортивном белье белого цвета и с черными лямками. Благодаря подобранной позе, Хильде смогла восхитить сразу и бюстом, и ягодицами.

Вот что написали поклонники норвежской красотки, демонстрирующей свои достоинства на пикантном кадре:

«😇Красивые формы в стрингах😇🍑🍆; Что за тело💋; Персиковый рай 🍑; Это милая маленькая форма очень хороша, детка; Каждое отражение приближает меня немного ближе; Хорошая твоя фотография 😍 шикарная поза;Очень сексуально ♥ ️ очень привлекательно 💞 очень замечательно мир прекрасной принцессы 💟; Сколько цветов у тебя в этом нижнем белье; Очень красиво🤤».

Недавно Хильде объявила о своей беременности первенцем, поэтому в ее профиле начали реже появляться откровенные фото, теперь девушка делает акцент на изменившейся фигуре в милых образах. В то же время на фан-аккаунтах вспоминают лучшие бикини Осланд за последнее время.

В красном белье с тонкими кружевами и на фоне белоснежной постели блондинка выглядела еще ярче чем обычно, а коктейль из кокоса рядом с ней придал образу некой экзотичности. Также Хильде украсила распущенные светлые локоны одним цветком.

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