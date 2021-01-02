Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, показала, як проводить вихідний

На фото Євдокименко лежить в ліжку, прикрившись ковдрою. Як можна помітити, красуня була без білизни, але це її зовсім не бентежило. Дівчина лежала і гортала книгу, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Солодкий суботній ранок", - написала Соня.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива дуже, щастя тобі", " дуже мило , шикарна у всьому, Краса від бога у вас!!", "Гарненька і з книгою-це зараз рідкість! Цікаво, Софія, а книга якою мовою?", "Це дуже круто".

Ми повідомляли, що популярна модель і співачка Соня Євдокименко похвалилася відпочинком з нареченим-мільйонером.

"Дух Різдва", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику видно, як Соня разом з хлопцем катаються на роликах. Пара виглядає задоволеною і щасливою. Однак через те, що кадри були викинуті в карусель Stories, шанувальники Євдокименка не могли висловити слова захоплення кумиром.

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