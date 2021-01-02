Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", побувала разом з коханим в гостях у телеведучої Каті Осадчої
Не так давно був оголошений переможець шоу "Холостячка", пише Politeka.net. Ксенія Мішина сказала "так" Олександру Еллерту.
Коханий актриси є коміком, автором жартів для "Студії Квартал 95", а також ведучим корпоративних заходів.
Еллерт був двічі одружений, в одному зі шлюбів у нього народилася дочка, якій зараз вже 12 років.
Користувачі мережі по-різному відреагували на вибір Ксенії. Деякі писали, що переможець не зможе стати "надійним і міцним плечем". Однак Ксенія запевняє, що в шоу коміка показали однобоко і вона зробила вірний вибір.
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Зараз пара відпочиває в Буковелі, звідки викладали кілька фото і відео.
А цього разу Мішина вирішила опублікувати фото, зроблені в гостях у Каті Осадчої. Остання одягла коротеньку сукню, яка підкреслила її фігуру і оголила стрункі ніжки. А пара закоханих одягла речі, в яких зручно. Пара виглядала дуже гармонійно і вражала красою: "Просто вау".
Еллерт і Мішина притиснулися один до одного і посміхалися.
Фото не зібрали багато лайків і коментарів, у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Ксенія Мішина постала в рожевій шапці й синій крутці, а переможець "Холостячки" Олександр Еллерт - в синій куртці. Пара приїхала в Буковель, щоб весело провести час, а також покататися.
Пізніше пара поділилася відео своїх розваг.
Нагадавши, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»