Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", побывала вместе с возлюбленным в гостях у телеведущей Кати Осадчей
Не так давно был объявлен победитель шоу "Холостячка", пишет Politeka.net. Ксения Мишина сказала "да" Александру Эллерту.
Возлюбленный актрисы является комиком, автором шуток для «Студии Квартал 95», а также ведущим корпоративных мероприятий.
Эллерт был дважды женат, в одном из браков у него родилась дочь, которой сейчас уже 12 лет.
Пользователи сети по-разному отреагировали на выбор Ксении. Некоторые писали, что победитель не сможет стать "надежным и крепким плечом". Однако Ксения уверяет, что в шоу комика показали однобоко и она сделала верный выбор.
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Сейчас пара отдыхает в Буковеле, откуда выкладывали несколько фото и видео.
А в этот раз Мишина решила опубликовать фото, сделанные в гостях у Кати Осадчей. Последняя надела коротенькое платье, которое подчеркнуло ее фигуру и оголило стройные ножки. А пара влюбленных надела вещи, в которых удобно. Пара выглядела очень гармонично и поражала красотой: "Просто вау".
Эллерт и мишина прижались друг к другу и улыбались.
Фото не собрали много лайков и комментариев, в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина предстала в розовой шапке и синей крутке, а победитель "Холостячки" Александр Эллерт - в синей куртке. Пара приехала в Буковель, чтобы весело провести время, а также покататься.
Позже пара поделилась видео своих развлечений.
Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»