Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", побывала вместе с возлюбленным в гостях у телеведущей Кати Осадчей

Не так давно был объявлен победитель шоу "Холостячка", пишет Politeka.net. Ксения Мишина сказала "да" Александру Эллерту.

Возлюбленный актрисы является комиком, автором шуток для «Студии Квартал 95», а также ведущим корпоративных мероприятий.

Эллерт был дважды женат, в одном из браков у него родилась дочь, которой сейчас уже 12 лет.

Пользователи сети по-разному отреагировали на выбор Ксении. Некоторые писали, что победитель не сможет стать "надежным и крепким плечом". Однако Ксения уверяет, что в шоу комика показали однобоко и она сделала верный выбор.

Сейчас пара отдыхает в Буковеле, откуда выкладывали несколько фото и видео.

А в этот раз Мишина решила опубликовать фото, сделанные в гостях у Кати Осадчей. Последняя надела коротенькое платье, которое подчеркнуло ее фигуру и оголило стройные ножки. А пара влюбленных надела вещи, в которых удобно. Пара выглядела очень гармонично и поражала красотой: "Просто вау".

Эллерт и мишина прижались друг к другу и улыбались.

Фото не собрали много лайков и комментариев, в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина предстала в розовой шапке и синей крутке, а победитель "Холостячки" Александр Эллерт - в синей куртке. Пара приехала в Буковель, чтобы весело провести время, а также покататься.

Позже пара поделилась видео своих развлечений.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»