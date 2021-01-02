Британська супермодель Демі Роуз викликала захват своїми формами в шовку

Відома красуня влаштувала на пляжі справжню "спеку", писати Politeka.net. Зірка в підлітковому віці мріяла схуднути, але після великої роботи над собою їй вдалося полюбити себе.

Зараз пишними формами знаменитості милуються 15,5 мільйона користувачів мережі в Instagram.

Зірка одягла облягаючу шовкову сукню з великим декольте без білизни. З тканини пробивалися найінтимніші деталі, а шовкові бретельки ледь не зісковзували з плечей, що надавало образу особливої пікантності.

Легкий шовк струмував по тету, підкреслюючи не тільки пишний бюст, але і тонку талію з красивими стегнами.

Зірка взула босоніжки й пройшлася по пляжу.

Волосся зірки розвіював вітер, а очі підкреслили красиві чорні стрілки.

"Чисто, як море 🕊", - написала красуня, поставши на тлі красивого заходу сонця.

За годину пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали в бік спекотної спокусниці багато приємного, адже її фігура і зовнішність в цілому гідні саме цього.

"Прекрасна дівчинка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Демі Роуз вирішила згадати свій один з найгарячіших образів в сторі. Знімок був зроблений в березні 2020 року. Красуня позувала на тлі засніжених скель.

Вона одягла червоні штани на високій посадці, які підкреслили її струнку талію.

Також на ній були смугасті підтяжки, що прикрили лише найінтимніше.

Зірка виглядала досить гаряче та ефектно.

Нагадаємо, розпалена Демі Роуз в" невидимому " бікіні остудила свій запал на пляжі

А ще Politeka писала, що Демі Роуз порушила спокій відпочиваючих пікантним видом в бікіні із зав'язками

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз побалувала апетитними "булочками", які не вмістилися в купальник