Британская супермодель Деми Роуз вызвала восторг своими формами в шелке

Известная красотка устроила на пляже настоящую "жару", пишет Politeka.net. Звезда в подростковом возрасте мечтала похудеть, но после большой работы над собой ей удалось полюбить себя.

Сейчас пышными формами знаменитости любуются 15,5 миллиона пользователей сети в Инстаграм.

Звезда надела облегающее шелковое платье с большим декольте без белья. Из ткани пробивались самые интимные детали, а шелковые бретельки едва ли не соскальзывали с плеч, что придавало образу особой пикантности.

Легкий шелк струился по тету, подчеркивая не только пышный бюст, но и тонкую талию с красивыми бедрами.

Звезда обула босоножки и прошлась по пляжу.

Волосы звезды развеивал ветер, а глаза подчеркнули красивые черные стрелки.

"Чисто, как море 🕊", - написала красотка, представ на фоне красивого заката солнца.

За час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону жаркой соблазнительницы много приятного, ведь ее фигура и внешность в целом достойны именно этого.

"Прекрасная девочка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Деми Роуз решила вспомнить свой один из самых горячих образов в стори. Снимок был сделан в марте 2020 года. Красотка позировала на фоне заснеженных скал.

Она надела красные штаны на высокой посадке, которые подчеркнули ее стройную талию.

Также на ней были полосатые подтяжки, прикрывшие лишь самое интимное.

Звезда выглядела довольно горячо и эффектно.

Напомним, разгоряченная Деми Роуз в "невидимом" бикини остудила свой пыл на пляже

А еще Politeka писала, что Деми Роуз нарушила покой отдыхающих пикантным видом в бикини с завязками

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз побаловала аппетитными "булочками", которые не вместились в купальник