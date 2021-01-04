Українська модель Міла Кузнєцова, що є володаркою 15-го розміру бюста, знає, як привернути увагу публіки

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких поділилася з шанувальниками своїми постноворічними пригодами.

Спочатку дівчина в темно-зеленому худі поскаржилася публіці на те, що даремно сходила в магазин - тільки відстоявши довгу чергу, їй повідомили, що не працюють, і це дуже її розлютило. Але пококетувавши трохи на камеру, настрій дівчини значно виріс, тому потім вона вирушила з друзями в кінотеатр.

При цьому Міла не забула порадувати фанатів своїм видатним декольте. Красуня розкрила наряд, засвітивши пікатні лінії та округлості - неможливо не звернути увагу на настільки спокусливі форми.

"Я сьогодні, як Халк - вся зелена... І на завершення такого чудесного дня ми йдемо в кінотеатр на дуже класну комедію... Як я кажу - жити в кайф!",- поділилася Кузнєцова.

Варто відзначити, бюст 15-го розміру - це виключно "дар природи" - Міла пишається своїми натуральними формами. Так, вона була учасницею українського проекту "Модель XL". А також представляла Україну на конкурсі «Miss Universe Plus Size 2019», фінал якого пройшов на острові Сент-Вінсент на Карибських островах.

Раніше ми розповідали, що Кузнєцова показала, як побавилася з другом. Модель вивалила своє апетитне "багатство" прямо перед його носом - так той аж затанцював від щастя. А потім і зовсім розхрабрів настільки, що почав обіймати Мілу перед камерою.

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