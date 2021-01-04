Украинская модель Мила Кузнецова, являющаяся обладательницей 15-го размера бюста, знает, как привлечь внимание публики

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых поделилась с поклонниками своими постновогодними приключениями.

Сначала девушка в темно-зеленом худи пожаловалась публике на то, что зря сходила в магазин - только отстояв длинную очередь, ей сообщили, что не работают, и это очень ее разозлило. Но пококетничав немного на камеру, настроение девушки значительно выросло, поэтому затем она отправилась с друзьями в кинотеатр.

При этом Мила не забыла порадовать фанатов своим выдающимся декольте. Красотка распахнула наряд, засветив пикатные линии и округлости - невозможно не обратить внимание на столь соблазнительные формы.

"Я сегодня, как Халк - вся зеленая... И на завершение такого чудесного дня мы идем в кинотеатр на очень классную комедию... Как я говорю - жить в кайф!", - поделилась Кузнецова.

Стоит отметить, бюст 15-го размера - это исключительно "дар природы" - Мила гордится своими натуральными формами. Так, она была участницей украинского проекта «Модель XL». А также представляла Украину на конкурсе «Miss Universe Plus Size 2019», финал которого прошел на острове Сент-Винсент на Карибских островах.

Ранее мы рассказывали, что Кузнецова показала, как позабавилась с другом. Модель вывалила свое аппетитное "богатство" прямо перед его носом - так тот аж заплясал от счастья. А потом и вовсе расхрабрел настолько, что начал обнимать Милу перед камерой.

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