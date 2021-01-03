Ресторатор і суддя проекту " МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як проводить перші дні нового року
Як передає Politeka.net, прославлений кулінар опублікував свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram.
"Післяноворічний релакс виглядає саме так. А як ви релаксуєте сьогодні?» - звернувся ресторатор до своїх передплатників.
Ектор зображений лежачи в ліжку зі своїм собачкою. Ресторатор обіймає улюбленця і посміхаючись дивиться в камеру.
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Як відомо, вже кілька років у Ектора живе песик породи Чоко Брюссельський гріффон. У нього навіть є своя Станиця в Instagram і безліч фоловерів.
Крім того, в 2020 році кулінару на 48-й день народження подарували ще одну собачку тієї ж породи. Пухнасту дитину він назвав Лупітою.
При цьому Ектор розповідав, що характери вихованців абсолютно різні.
"Найулюбленіше заняття Лупіти - бігати в лісі або в саду. Вона і не заходила б додому, якби не сніданок, обід і вечеря», - жартує кулінар
Відзначимо, довго залежуватися в ліжку Ектор не став і відправився в басейн. Таким кадром він також поділився з шанувальниками. Хіменес-Браво показала фото, на якому зображений у відкритому басейні з приголомшливим видом на місто.
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