Актриса й співачка Дженніфер Лопес потрясла публіку новим відео

Як передає Politeka.net, 51-річна голлівудська зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий ролик, на якому показала "чудеса" своєї лінії косметики - зокрема, по догляду за обличчям після зняття косметики (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Дженніфер з'явилася в кадрі в золотистому халатику, зібравши волосся назад. Спочатку зірка була яскраво нафарбована, але потім, використовуючи спеціальні засоби, стерла з обличчя тонни косметики, показавши себе справжньою. На кадрах здається, що її шкіра аж світиться - настільки бездоганно виглядала Лопес.

"Ми провели сотні тестувань продуктів і рецептур... і все це для того, щоб переконатися, що ми створили ідеальні продукти для вас, щоб отримати такий блиск!!! ✨ ✨ ✨ Я так пишаюся тим, що ми придумали, і знаю, що вам це сподобається", - підписала кадри Дженніфер.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене. Думка публіки розділилася: одні прийшли в захват, дивлячись на натуральну Лопес, інші пожурили, що, мовляв, погане освітлення, а треті жахнулися.

"Ідеально 👌"

"Це світіння 🔥"

"Вау ти виглядаєш приголомшливо"

"Я так пишаюся тобою і всім, що ти зробила"

"Чи можете ви переробити це без фільтрів на вашій камері. Хотілося б ближче розглянути вашу шкіру..."

"Так пишаюся тобою, мамо! Коли все робиться з ентузіазмом, все має сенс!✨❤️"

"Я думаю, що вона приголомшлива, але іноді мені здається, що вона просто трохи переборщує..."

"Видаліть фільтри та покращіть освітлення для чесної прозорості .... здається, що підводка для очей залишається навколо обох очей. Ви красиві від природи✨"

"Обличчя виглядає як пластик, нічого собі, ніби починаю дивитися страшний кошмар"

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в пікантному купальнику заткнула за пояс 18-річних: «солодка цукерка».

Як повідомляла Politeka, Лопес вразила пристрасним образом в костюмі з "невидимим" білизною: "справжній ангел!".

Також Politeka писала, що спекотна Дженніфер Лопес екстремальним декольте приділила 20-річних красунь: "ще молодше виглядає...".