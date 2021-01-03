Актриса и певица Дженнифер Лопес потрясла публику новым видео

Как передает Politeka.net, 51-летняя голливудская звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий ролик, на котором показала "чудеса" своей линии косметики - в частности, по уходу за лицом посля снятия косметики (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, Дженнифер появилась в кадре в золотистом халатике, собрав волосы сзади. Сначала звезда была ярко накрашена, но затем, используя специальные средства, стерла с лица тонны косметики, показав себя настоящей. На кадрах кажется, что ее кожа аж светится - настолько безупречно выглядела Лопес.

"Мы провели сотни тестирований продуктов и рецептур... и все это для того, чтобы убедиться, что мы создали идеальные продукты для вас, чтобы получить такой блеск!!! ✨✨✨ Я так горжусь тем, что мы придумали, и знаю, что вам это понравится", - подписала кадры Дженнифер.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное. Мнение публики разделилось: одни пришли в восторг, глядя на натуральную Лопес, другие пожурили, что, мол, плохое освещение, а третьи ужаснулись.

"Идеально 👌"

"Это свечение 🔥"

"Вау ты выглядишь потрясающе"

"Я так горжусь тобой и всем, что ты сделала"

"Можете ли вы переделать это без фильтров на вашей камере. Хотелось бы поближе рассмотреть вашу кожу..."

"Так горжусь тобой, мама! Когда все делается с энтузиазмом, все имеет смысл!✨❤️"

"Я думаю, что она потрясающая, но иногда мне кажется, что она просто немного перебарщивает..."

"Удалите фильтры и улучшите освещение для честной прозрачности .... кажется, что подводка для глаз остается вокруг обоих глаз. Вы красивы от природы✨"

"Лицо выглядит как пластик, ничего себе, будто начинаю смотреть страшный кошмар"

Напомним, что Дженнифер Лопес в пикантном купальнике заткнула за пояс 18-летних: «Сладкая конфетка».

Как сообщала Politeka, Лопес впечатлила страстным образом в костюме с "невидимым" бельем: "Настоящий ангел!".

Также Politeka писала, что жаркая Дженнифер Лопес экстремальным декольте уделала 20-летних красоток: "Еще моложе выглядит...".