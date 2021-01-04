Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе на відпочинку
На фото зірка позувала в купальнику, сидячи на колінах. Анастасія розвернулася спиною до камери, хвалячись пружними сідницями в чорному бікіні. Волосся дівчина залишила розпущеним, а здалася біля екзотичної рослини. Кадр вийшов світлим і навіть трошки спокусливим. Як можна зрозуміти, дівчина вирушила в теплі країни проводити відпустку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Неділя", - підписала фото зірка.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
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"На фото все ідеально", "красивий океан", "чарівна рослина", "чудові сідниці", "шикарна пальма"," Ой, які булочки Класні"," почалося", " як часто поливаєте?", "Тут все ідеально", " Жарко в Києві?".
Повідомлялося, що українська співачка і екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко в черговий раз влаштувала запальні танці на тлі холодильника.
Артистка з туго затягнутим хвостом і без макіяжу на обличчі вбралася в чорне боді, виставивши напоказ свої стрункі ноги і пружні сідниці.
Нагадаємо, екс-Nikita в шовках і без білизни змусила насолоджуватися розкішним тілом
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А ще Politeka повідомляла, що спокуслива екс-Nikita Кумейко зняла штани і покрутила принадами на камеру