Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе на відпочинку

На фото зірка позувала в купальнику, сидячи на колінах. Анастасія розвернулася спиною до камери, хвалячись пружними сідницями в чорному бікіні. Волосся дівчина залишила розпущеним, а здалася біля екзотичної рослини. Кадр вийшов світлим і навіть трошки спокусливим. Як можна зрозуміти, дівчина вирушила в теплі країни проводити відпустку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Неділя", - підписала фото зірка.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"На фото все ідеально", "красивий океан", "чарівна рослина", "чудові сідниці", "шикарна пальма"," Ой, які булочки Класні"," почалося", " як часто поливаєте?", "Тут все ідеально", " Жарко в Києві?".

Повідомлялося, що українська співачка і екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко в черговий раз влаштувала запальні танці на тлі холодильника.

Артистка з туго затягнутим хвостом і без макіяжу на обличчі вбралася в чорне боді, виставивши напоказ свої стрункі ноги і пружні сідниці.

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