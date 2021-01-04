Шведська модель Келлі Гейл з Victoria's Secret майстерно розворушила публіку, похвалившись дивовижним тілом
Як передає Politeka.net, 25-річна "ангел", що представляє всесвітньо відомий бренд нижньої білизни, опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала одне зі своїх тренувань.
Так, засмагла красуня блиснула потужною фігурою в спокусливому бікіні. "Шторки" купальника зрадницьки зісковзнули, засвітивши пружний бюст моделі. Але така пікантна деталь не зупинила Келлі - навпаки, додала гостроти її образу.
Брюнетка вляглася на спину, поставивши руки за голову, а ноги зігнувши в колінах. Келлі покачала прес, який і так виглядає, треба віддати їй належне, вельми бездоганно. Красуня захопила "кубиками", змусивши публіку брати з неї приклад.
"Я тільки що провела перше тренування #KellyGale2021 💪 це коротке заняття, і тепер воно розміщено на моєму каналі YouTube. А ти збираєшся тренуватися? День 1, давай!", - промотивувала Гейл публіку зайнятися собою на різдвяних канікулах.
Серце чоловіка Наташі Корольової Тарзана розривається після непоправної втрати: "Сльози душать, не хочеться вірити"
Запухлий Потап пристрасно притиснувся до Насті Каменських в негліже, забувши про пристойності: "Капець, навіщо так чоловіка напоїла?"
Українка Міла Кузнєцова вивалила бюст 15-го розміру на стіл, непристойно розстебнувши блузку: кадри за межею
Пішов з життя легендарний красень-актор, який підкорив серця мільйонів: "Через кілька годин після дня народження..."
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
Судячи з коментарів, красуні вдалося домогтися потрібного ефекту:
"Так так так !! Безумовно потрібне велике перезавантаження після цих свят в достатку 🙈 💖 "
"Обожнюю це бікіні 💓"
"Приголомшливе тіло 🔥 😍 "
"Ми повинні тренуватися в бікіні?"
"у тебе ідеальна фігура, просто вогонь.🔥"
"солоденька крихітка"
"Чудо-жінка 👌 💪 🔥 "
"Пральна дошка" і місток від бікіні кидаються в очі... ВАУ ... 👀"
Раніше ми повідомляли, Гейл здивувала атмосферним кадром, продемонструвавши розкішну фігуру на тлі шалено красивого заходу сонця. Дівчина встала на коліна, широко розставивши ніжки і вхопившись руками за плавки.
Нагадаємо, Келлі Гейл з "Victoria's Secret" топлес влаштувала релакс на пляжі
А ще Politeka повідомляла, що пекуча модель з Victoria's Secret помірялася красою з подружкою в мокрих купальниках
Також Politeka писала, що модель Victoria's Secret в міні-бікіні обдала жаром, показавши принади крупним планом