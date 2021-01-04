Шведская модель Келли Гейл из Victoria’s Secret мастерски расшевелила публику, похваставшись изумительным телом

Как передает Politeka.net, 25-летняя "ангел", представляющая всемирно известный бренд нижнего белья, опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала одну из своих тренировок.

Так, загорелая красотка сверкнула мощной фигурой в соблазнительном бикини. "Шторки" купальника предательски сдвинулись, засветив упругий бюст модели. Но такая пикантная деталь не остановила Келли - наоборот, добавила остроты ее образу.

Брюнетка улеглась на спину, поставив руки за голову, а ноги согнув в коленях. Келли покачала пресс, который и так выглядит, надо отдать ей должное, весьма безупречно. Красотка восхитила "кубиками", заставив публику брать с нее пример.

"Я только что провела первую тренировку #KellyGale2021 💪🏽 это короткое занятие, и теперь оно размещено на моем канале YouTube. А ты собираешься тренироваться? День 1, давай!", - промотивировала Гейл публику заняться собой на рождественских каникулах.

Судя по комментариям, красотке удалось добиться нужного эффекта:

"Да да да !! Определенно нужна большая перезагрузка после этих праздников в изобилии 🙈💖"

"Обожаю это бикини 💓"

"Потрясающее тело 🔥😍"

"Мы должны тренироваться в бикини?"

"у тебя идеальная фигура, просто огонь.🔥"

"сладенькая детка"

"Чудо-женщина 👌💪🔥"

"Стиральная доска" и мостик от бикини бросаются в глаза... ВАУ ... 👀"

Ранее мы сообщали, Гейл изумила атмосферным кадром, продемонстрировав роскошную фигуру на фоне безумно красивого заката. Девушка встала на колени, широко расставив ножки и ухватившись руками за плавки.

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