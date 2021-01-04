Шведская модель Келли Гейл из Victoria’s Secret мастерски расшевелила публику, похваставшись изумительным телом
Как передает Politeka.net, 25-летняя "ангел", представляющая всемирно известный бренд нижнего белья, опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала одну из своих тренировок.
Так, загорелая красотка сверкнула мощной фигурой в соблазнительном бикини. "Шторки" купальника предательски сдвинулись, засветив упругий бюст модели. Но такая пикантная деталь не остановила Келли - наоборот, добавила остроты ее образу.
Брюнетка улеглась на спину, поставив руки за голову, а ноги согнув в коленях. Келли покачала пресс, который и так выглядит, надо отдать ей должное, весьма безупречно. Красотка восхитила "кубиками", заставив публику брать с нее пример.
"Я только что провела первую тренировку #KellyGale2021 💪🏽 это короткое занятие, и теперь оно размещено на моем канале YouTube. А ты собираешься тренироваться? День 1, давай!", - промотивировала Гейл публику заняться собой на рождественских каникулах.
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Судя по комментариям, красотке удалось добиться нужного эффекта:
"Да да да !! Определенно нужна большая перезагрузка после этих праздников в изобилии 🙈💖"
"Обожаю это бикини 💓"
"Потрясающее тело 🔥😍"
"Мы должны тренироваться в бикини?"
"у тебя идеальная фигура, просто огонь.🔥"
"сладенькая детка"
"Чудо-женщина 👌💪🔥"
"Стиральная доска" и мостик от бикини бросаются в глаза... ВАУ ... 👀"
Ранее мы сообщали, Гейл изумила атмосферным кадром, продемонстрировав роскошную фигуру на фоне безумно красивого заката. Девушка встала на колени, широко расставив ножки и ухватившись руками за плавки.
Напомним, Келли Гейл из "Victoria’s Secret" топлес устроила релакс на пляже
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Также Politeka писала, что модель Victoria’s Secret в мини-бикини обдала жаром, показав прелести крупным планом