Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина показала себе у ванній

Шикарна блондинка ніколи не відрізнялася скромністю, її фото і відео в мережі вражають сміливістю, збираючи тисячі компліментів і лайків.

На фото красуня була в рушнику, яким прикрила тіло. Дівчина ще одне намотала на голову, а в руках тримала зубну щітку і телефон. Рот у красуні був у зубній пасті, як можна зрозуміти, Ірина зайнялася приємними справами у ванній кімнаті і вирішила показати себе фанатам. Кадри вийшли спокусливими і навіть трохи пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки під кадрами і не писали Коментарі, адже Ірина викинула знімки в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "безсоромна блонда, розкішна дівчинка".

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У себе в Instagram красуня опублікувала відео з ліфта, на якому позувала у вельми спокусливому вигляді. Красуня була одягнена в мініатюрний топік і обтягуючі лосини. Спортивний костюм вигідно підкреслив форми Ірини.

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