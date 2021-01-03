Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала себя в ванной
Шикарная блондинка никогда не отличалась скромностью, ее фото и видео в сети поражают смелостью, собирая тысячи комплиментов и лайков.
На фото красотка была в полотенце, которым прикрыла тело. Девушка еще одно намотала на голову, а в руках держала зубную щетку и телефон. Рот у красотки был в зубной пасте, как можно понять, Ирина занялась приятными делами в ванной комнате и решила показать себя фанатам. Кадры получились соблазнительными и даже немного пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки под кадрами и не писали комментарии, ведь Ирина выбросила снимки в сторис инстаграм, но так и хочется добавить: "Бесстыжая блонда, роскошная девочка".
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Мы сообщали, что бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина похвасталась упругими формами.
У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео из лифта, на котором позировала в весьма соблазнительном виде. Красотка была одета в миниатюрный топик и обтягивающие лосины. Спортивный костюм выгодно подчеркнул формы Ирины.
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