Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала себя в ванной

Шикарная блондинка никогда не отличалась скромностью, ее фото и видео в сети поражают смелостью, собирая тысячи комплиментов и лайков.

На фото красотка была в полотенце, которым прикрыла тело. Девушка еще одно намотала на голову, а в руках держала зубную щетку и телефон. Рот у красотки был в зубной пасте, как можно понять, Ирина занялась приятными делами в ванной комнате и решила показать себя фанатам. Кадры получились соблазнительными и даже немного пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки под кадрами и не писали комментарии, ведь Ирина выбросила снимки в сторис инстаграм, но так и хочется добавить: "Бесстыжая блонда, роскошная девочка".

Мы сообщали, что бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина похвасталась упругими формами.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео из лифта, на котором позировала в весьма соблазнительном виде. Красотка была одета в миниатюрный топик и обтягивающие лосины. Спортивный костюм выгодно подчеркнул формы Ирины.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка избавилась от халатика, устроив шалости в ванной

А еще Politeka писала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка сверкнула пикантными тату на своем подтянутом теле

Также Politeka сообщала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка приковала взгляды к подпрыгивающему бюсту



