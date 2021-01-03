Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і розповіла про подорожі

На фото красуня була в фартусі і без білизни. Котова стояла на кухні біля продуктів і зібралася готувати піцу. Волосся дівчина залишила розпущеним, а руками взялася за стіл. Кадр вийшов цікавим і навіть трохи спокусливим, адже Тетяна любить показувати себе не соромлячись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я придумала один цікавий спосіб втамувати спрагу до подорожей.

Секрет в тому, щоб готувати фірмове блюдо тієї країни, яку хочеться відвідати.

Сьогодні у нас італійська піца за смачним і легким рецептом, хто не знайшов ще в сторіс рецепт, ділюся тут", - написала зірка під фото.

"Немає слів, обожнюю піцу !!! Треба терміново приготувати за вашим рецептом", "Відмінна ідея не носити нижню білизну на кухні", " вже так апетитно!".

Повідомлялося, що відома співачка і блогерка Тетяна Котова блиснула бездоганною фігурою на новому фото.

Перед камерою Таня з'явилася в синьому халатику, який накинула на оголене тіло, але це її зовсім не бентежить, вона весело позувала фотографу, прикривши пишні груди і виставивши напоказ свої стрункі ніжки.

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