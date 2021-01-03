Погода в Україні в понеділок, 4 січня, буде переважно сухою через домінуючий вплив антициклону
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net.
Разом з тим, найближчої ночі є ймовірність невеликих опадів на Півночі України.
Також синоптик зазначила, що можуть з’являтися тумани та паморозь.
Вітер 4 січня буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий.
Серце чоловіка Наташі Корольової Тарзана розривається після непоправної втрати: "Сльози душать, не хочеться вірити"
Пристрасний Олег Винник публічно притулився до таємної дружини, кадри ідилії: "Я люблю!"
Переможницю "Танців з зірками" Дімопулос принизили на всю країну, кадри ганьби: "Як мокра кішка…"
Пішов з життя легендарний красень-актор, який підкорив серця мільйонів: "Через кілька годин після дня народження..."
Розв'язний Потап увігнав у фарбу Каменських, показавши "стоячий дзьоб": "Леха, у тебе класно виходить!"
Температура повітря в понеділок суттєво не зміниться, +2…+5 градусів, на Сході близько нуля, у західних областях та на півдні України +3…+8 градусів.
У Києві найближчої ночі можливий дощ чи мряка. Вдень 4 січня буде без опадів. Температура повітря вдень у понеділок очікується близько +3 градусів.
Поки січень більше нагадує весну, ніж зиму, але невдовзі має похолодати. Мінусові температури на півночі, заході та сході очікуються вже 5-8 січня. Похолодає і на півдні, але без "мінусів".
Найхолоднішим днем в більшості регіонів стане 10 січня. Температура може опуститися до -10 градусів, а подекуди, закрема на Луганщині і до -20 градусів.
На Різдво очікуються опади - дощі з мокрим снігом.
Нагадаємо, що відлига до +12 прогнала зиму з України, кого погода порадує більше всіх: "буде пахнути навесні...".
Як повідомляла Politeka, погода зійшла з розуму, українців попередили про аномальні температури в січні: прогноз до кінця місяця.
Також Politeka писала, що січень злетів з котушок, погода в Україні знову вирішила здивувати: яким областям пощастить найбільше.