Погода в Україні в понеділок, 4 січня, буде переважно сухою через домінуючий вплив антициклону

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net.

Разом з тим, найближчої ночі є ймовірність невеликих опадів на Півночі України.

Також синоптик зазначила, що можуть з’являтися тумани та паморозь.

Вітер 4 січня буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий.

Температура повітря в понеділок суттєво не зміниться, +2…+5 градусів, на Сході близько нуля, у західних областях та на півдні України +3…+8 градусів.

У Києві найближчої ночі можливий дощ чи мряка. Вдень 4 січня буде без опадів. Температура повітря вдень у понеділок очікується близько +3 градусів.

Поки січень більше нагадує весну, ніж зиму, але невдовзі має похолодати. Мінусові температури на півночі, заході та сході очікуються вже 5-8 січня. Похолодає і на півдні, але без "мінусів".

Найхолоднішим днем в більшості регіонів стане 10 січня. Температура може опуститися до -10 градусів, а подекуди, закрема на Луганщині і до -20 градусів.

На Різдво очікуються опади - дощі з мокрим снігом.

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