Погода в Украине в понедельник, 4 января, будет преимущественно сухой из-за доминирующего влияния антициклона
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает Politeka.net.
Вместе с тем, ближайшей ночью есть вероятность небольших осадков на Севере Украины.
Также синоптик отметила, что могут появляться туманы и изморозь.
Ветер 4 января будет с востока, умеренный, временами порывистый.
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Температура воздуха в понедельник юудет плюсовой, от +2 до +5 градусов, на Востоке около нуля, в западных областях и на юге Украины от +3 до +8 градусов.
В Киеве ближайшей ночью возможен дождь или морось. Днем 4 января будет без осадков. Температура воздуха днем в понедельник ожидается около 3 градусов выше ноля.
Пока январь больше напоминает весну, но вскоре может похолодать.
Минусовые температуры на севере, западе и востоке ожидаются уже 5-8 января. Похолодает и на юге, но без "минусов".
Самым холодным днем в большинстве регионов станет 10 января. Температура может опуститься до -10 градусов, а местами, в частности на Луганщине и до -20 градусов.
На Рождество ожидаются осадки-дожди с мокрым снегом.
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