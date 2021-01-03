Погода в Украине в понедельник, 4 января, будет преимущественно сухой из-за доминирующего влияния антициклона

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает Politeka.net.

Вместе с тем, ближайшей ночью есть вероятность небольших осадков на Севере Украины.

Также синоптик отметила, что могут появляться туманы и изморозь.

Ветер 4 января будет с востока, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха в понедельник юудет плюсовой, от +2 до +5 градусов, на Востоке около нуля, в западных областях и на юге Украины от +3 до +8 градусов.

В Киеве ближайшей ночью возможен дождь или морось. Днем 4 января будет без осадков. Температура воздуха днем в понедельник ожидается около 3 градусов выше ноля.

Пока январь больше напоминает весну, но вскоре может похолодать.

Минусовые температуры на севере, западе и востоке ожидаются уже 5-8 января. Похолодает и на юге, но без "минусов".

Самым холодным днем в большинстве регионов станет 10 января. Температура может опуститься до -10 градусов, а местами, в частности на Луганщине и до -20 градусов.

На Рождество ожидаются осадки-дожди с мокрым снегом.

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