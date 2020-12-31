Погода в Україні зміниться з приходом Нового року, до Різдва варто чекати невеликих морозів

Температура почне знижуватися 2-3 січня. Мінусові температури на півночі, заході та сході очікуються вже 5-8 січня. Похолодає і на півдні, але без "мінусів".

На Різдво очікуються опади-дощі з мокрим снігом.

Що стосується першого дня нового 2021 року, то синоптик Наталка Діденко попередила, що в Україну прийде циклон з південного заходу Європи. Тому, у нас бует досить висока температура і піде переважно дощ, лише в західних областях вночі місцями є ймовірність мокрого снігу.

До Києва в перший день Нового року нагряне дощ. У наступні дні температура почне знижуватися, і вже на Різдво опуститься до 0...-1 градуса в денний час і до -4 в нічний. Крім того у Святвечір синоптики прогнозують сніг з дощем. Найхолоднішою датою в період до 14 січня стане 10-е число з -7 градусами вдень і -12 градусами вночі.

У Дніпрі перші два тижні січня будуть сухими з температурою від + 3 до +8 градусів вдень і від 0 до + 6 градусів вночі від Нового року і до Різдва. 7 січня очікується погодна аномалія, коли вночі буде тепліше, ніж вдень (+1 і +2 відповідно). Температурні мінуси прийдуть на другому тижні, найхолодніше буде 10 січня, вдень до -9 градусів і до -15 градусів вночі. Після цього протягом декількох днів "потеплішає" до -1 вдень і -8 вночі.

У Харкові перший тиждень січня пройде з температурою повітря - від нуля до +4 градусів. На Різдво очікується деяка аномалія: вночі стовпчики термометрів покажуть +1 після заходу сонця, а в денний час до -5 градусів. На наступний день резкопохолодает до -12 градусів вночі і до -10 градусів вдень. Найхолоднішою датою в цей період стане 10-е число, коли прогнозується 9-10 січня з -11 градусами вдень до -16 градусів вночі.

У Львові в перші дні січня очікується від + 3 до +7 градусів вдень і від 0 до + 6 градусів вночі. На Різдво буде +4, а потім похолодає до -5 градусів і -10 градусів 10 січня, а потім злегка потеплішає, але мінуси протримаються до 14 Січня.

В Ужгороді тепло буде аж до 8 січня, очікується близько + 6... + 8 градусів вдень, не опуститься нижче нуля і вночі. Дощі прогнозуються 1 і 4 січня, а сніг - тільки 13 і 14 Січня.

У Чернігові на 1 січня прогнозують грозу, а на Святвечір - сніг. Найхолодніше буде 9 січня: -7 градусів вдень і -11 градусів вночі, а потім злегка підніметься до -3 градусів 14 Січня з нічними морозами до -7 градусів.

У Черкасах 1 січня покапає дощ. Потім почнеться похолодання, і вже на Різдво температура знизиться до -1 градус вдень (напередодні, 6 січня, пройде сніг з дощем), похолодання досягне "піку" 10-го числа, -7 вдень і -10 вночі, і почне потроху теплішати, але не до плюсів.

У Луганську в перший тиждень січня очікується від -1 до +5 вдень і -1... + 2 вночі, а на Різдво температура "впаде" до -8 градусів вдень , а ось вночі буде до +2 вночі. Найхолоднішими датами стануть 9-10 січня, коли прогнозуються морози до -15 і -20 градусів в денний і нічний час відповідно. Потім температура повітря почне підніматися, і вже 14-го числа очікується -1 градус, але нічні морози силу особливо не втратять.

У Запоріжжі ще тиждень буде до + 8 градусів вдень. На Різдво стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів в денний час, а вночі буде +2. З 8 січня і до 14 Січня прогнозуються "гойдалки": від зниження градусів до істотних морозів (10 січня буде -9/-15 градусів вдень/вночі) і потім підйом майже до нуля, але серйозні "мінуса" ночами збережуться.

В Одесі перший день Нового року принесе «весняні» +12 градусів, але до Різдва похолодає до +3 градуси. А 10 січня буде вже -3 градуси в денний час. Потім почне теплішати і 13-14 січня прогнозується + 3... + 4 градусів вдень і -4...-1 градус вночі. Опади можливі тільки на Святвечір, далі-сухо.

У Херсоні невеликий дощ пройде 1 січня, далі до 14 Січня опадів не передбачається. Температура повітря буде "плюсовою", на Різдво буде 0 градусів вдень і +4 вночі. А вже весь другий тиждень пройде при" мінусах": найхолодніша дата - 10-го з -7 градусами вдень і -10 градусами вночі.

У Сімферополі очікується +13... + 15 градусів, а на Різдво +2 вдень і +4 вночі. Потім похолодає, 9-11 січня вдень очікується від -4 до -6, а вночі - від -9 до -13 градусів. Після цього різко потеплішає, і вже 14 січня буде +5 градусів (у нічний час очікується на 10 градусів нижче).

Напмнім, раніше директор Гідрометцентру Микола Кульбіда повідомляв, що морози цієї зими можливі, і навіть люті, але швидше за все триматися вони будуть недовго.

"Зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погодних умов, підвищеним температурним режимом проти норми, причому значно підвищеним, десь на 2-4°. Похолодання будуть, але короткочасні, можуть бути і досить жорсткі", - зазначив Микола Кульбіда.

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