Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала свого друга

На кадрах, які Нікітюк опублікувала в сторіс, можна побачити невідомого чоловіка з підносом, на якому стояли чарки з напоями. Чоловік посміхався і запропонував Лесі взяти одну, що телеведуча і зробила. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добрий вечір. З Новим роком", - сказала Нікітюк в ролику.

У ролику, який Леся опублікувала через деякий час, чоловік вже був топлес і прикривався тільки рушником. Саша, так назвала його Нікітюк, був біля каміна з ялинкою.

"Друзі, познайомтеся, мій друг Саня. Саня зараз біля каміна. Загадуйте бажання. Він зараз буде пити за всі ці бажання. Він може пити багато", - сказала Нікітюк в ролику.

Кадри вийшли кумедними і цікавими, але прокоментувати їх фанати не могли, як і поставити лайки, адже Леся їх залишила в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

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Леся Нікітюк знову взялася за старе і почала балувати своїх передплатників відвертими кадрами. Якийсь час телеведуча публікувала більш стримані знімки, проте її нове фото в Instagram інакше як "гарячим" не назвеш.

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