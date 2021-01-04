Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала свого друга
На кадрах, які Нікітюк опублікувала в сторіс, можна побачити невідомого чоловіка з підносом, на якому стояли чарки з напоями. Чоловік посміхався і запропонував Лесі взяти одну, що телеведуча і зробила. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Добрий вечір. З Новим роком", - сказала Нікітюк в ролику.
У ролику, який Леся опублікувала через деякий час, чоловік вже був топлес і прикривався тільки рушником. Саша, так назвала його Нікітюк, був біля каміна з ялинкою.
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"Друзі, познайомтеся, мій друг Саня. Саня зараз біля каміна. Загадуйте бажання. Він зараз буде пити за всі ці бажання. Він може пити багато", - сказала Нікітюк в ролику.
Кадри вийшли кумедними і цікавими, але прокоментувати їх фанати не могли, як і поставити лайки, адже Леся їх залишила в сторіс Instagram, де таких функцій немає.
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Леся Нікітюк знову взялася за старе і почала балувати своїх передплатників відвертими кадрами. Якийсь час телеведуча публікувала більш стримані знімки, проте її нове фото в Instagram інакше як "гарячим" не назвеш.
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