Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала своего друга

На кадрах, которые Никитюк опубликовала в сторис, можно увидеть неизвестного мужчину с подносом, на котором стояли рюмки с напитками. Мужчина улыбался и предложил Лесе взять одну, что телеведущая и сделала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Добрый вечер. С новым годом", - сказала Никитюк в ролике.

В ролике, который Леся опубликовала через некоторое время, мужчина уже был топлес и прикрывался только полотенцем. Саша, так назвала его Никитюк, был у камина с елкой.

"Друзья, познакомьтесь, мой друг Саня. Саня сейчас возле камина. Загадывайте желания. Он сейчас будет пить за все эти желания. Он может пить много", - сказала Никитюк в ролике.

Кадры получились забавными и интересными, но прокомментировать их фанаты не могли, как и поставить лайки, ведь Леся их оставила в сторис Инстаграм, где таких функций нет.

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Леся Никитюк вновь взялась за старое и принялась баловать своих подписчиков откровенными кадрами. Какое-то время телеведущая публиковала более сдержанные снимки, однако ее новое фото в Instagram иначе как "горячим" не назовешь.

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