Реакція телеведучого Володимир Остапчука заінтригувала публіку

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували кумедний кадр з 36-річним шоуменом.

Ошатний Остапчук, в темно-синьому костюмі, білій сорочці і з краваткою-метеликом витріщив очі від подиву. В одній руці Володимир тримав мікрофон, а іншу долоню розчепірив, ніби хотів запитати: "Що відбувається?"

"Як думаєте, що в цей момент почув або побачив ведучий шоу маска Володимир Остапчук @vova_ostapchuk? Пишіть свої версії в коментарях", - йдеться в підписі.

Користувачі миттєво кинулися ділитися своїми припущеннями. Деякі вважають, що Володимир здивувався новому епатажному образу співачки Ольги Полякової, яка любить бентежити оточуючих пікантними нарядами.

"❤️побачив Олю Полякову! 😂❤️👏"

"Образ Олі Полякової?"

"Хто там під маскою"

"Пукнув"

"На що ви кидаєте всякі дурниці, краще маски в повний ріст покажіть"

Нагадаємо, "Маска" є адаптацією американського проекту The Masked Singer. Андрій Данилко, Оля Полякова, а ще Настя Каменських і Михайло Хома (DZIDZIO) виступили в ролі детективів, яким доводилося розгадувати, хто із зірок українського шоу-бізнесу, спорту або політиків ховався під тією чи іншою маскою. Зйомки шоу завершилися напередодні Нового року. Перший випуск з'явиться в ефірі вже 16 січня. Переможцем стане той, хто набере найбільшу кількість голосів від експертів і глядачів у залі.

Раніше ми повідомляли, Остапчук збентежив несподіваним перевтіленням. Ведучий заінтригував фото, обробленим в спеціальному додатку, домалювавши собі напудрену перуку "а-ля 17 століття" і широко розкривши рот.

"1 січня нікого не щадить", - підписав кадр Володимир.

Нагадаємо, щасливий Остапчук заінтригував святковим фото з красунею-дружиною:»напевно, вагітна".

Як повідомляла Politeka, позеленілий Остапчук позлорадствовал над українцями, але вчасно виправився: "якщо ви думаєте...".