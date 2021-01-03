Реакция телеведущего Владимир Остапчука заинтриговала публику

Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали забавный кадр с 36-летним шоуменом.

Нарядный Остапчук, в темно-синем костюме, белой рубашке и с галстуком-бабочкой вытаращил глаза от изумления. В одной руке Владимир держал микрофон, а другую ладонь растопырил, будто хотел спросить: "Что происходит?"

"Как думаете, что в этот момент услышал или увидел ведущий шоу МАСКА Владимир Остапчук @vova_ostapchuk? Пишите свои версии в комментариях", - говорится в подписи.

Пользователи мгновенно кинулись делиться своими предположениями. Некоторые полагают, что Владимир удивился новому эпатажному образу певицы Ольги Поляковой, которая любит смущать окружающих пикантными нарядами.

"❤️увидел Олю Полякову! 😂❤️👏"

"Образ Оли Поляковой?"

"Хто там під маскою"

"Пукнул"

"На що ви кидаєте всякі дурниці, краще маски в повний ріст покажіть"

Напомним, "Маска" является адаптацией американского проекта The Masked Singer. Андрей Данилко, Оля Полякова, а еще Настя Каменских и Михаил Хома (DZIDZIO) выступили в роли детективов, которым приходилось разгадывать, кто из звезд украинского шоу-бизнеса, спорта или политиков прятался под той или иной маской. Съемки шоу завершились накануне Нового года. Первый выпуск появится в эфире уже 16 января. Победителем станет тот, кто наберёт наибольшее количество голосов от экспертов и зрителей в зале.

Ранее мы сообщали, Остапчук обескуражил неожиданным перевоплощением. Ведущий заинтриговал фото, обработанным в специальном приложении, пририсовав себе напудренный парик "а-ля 17 века" и широко раскрыв рот.

"1 января никого не щадит", - подписал кадр Владимир.

Напомним, счастливый Остапчук заинтриговал праздничным фото с красавицей-женой: «Наверное, беременна».

Как сообщала Politeka, позеленевший Остапчук позлорадствовал над украинцами, но вовремя исправился: "Если вы думаете...".