Реакция телеведущего Владимир Остапчука заинтриговала публику
Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали забавный кадр с 36-летним шоуменом.
Нарядный Остапчук, в темно-синем костюме, белой рубашке и с галстуком-бабочкой вытаращил глаза от изумления. В одной руке Владимир держал микрофон, а другую ладонь растопырил, будто хотел спросить: "Что происходит?"
"Как думаете, что в этот момент услышал или увидел ведущий шоу МАСКА Владимир Остапчук @vova_ostapchuk? Пишите свои версии в комментариях", - говорится в подписи.
Пользователи мгновенно кинулись делиться своими предположениями. Некоторые полагают, что Владимир удивился новому эпатажному образу певицы Ольги Поляковой, которая любит смущать окружающих пикантными нарядами.
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"Образ Оли Поляковой?"
"Хто там під маскою"
"Пукнул"
"На що ви кидаєте всякі дурниці, краще маски в повний ріст покажіть"
Напомним, "Маска" является адаптацией американского проекта The Masked Singer. Андрей Данилко, Оля Полякова, а еще Настя Каменских и Михаил Хома (DZIDZIO) выступили в роли детективов, которым приходилось разгадывать, кто из звезд украинского шоу-бизнеса, спорта или политиков прятался под той или иной маской. Съемки шоу завершились накануне Нового года. Первый выпуск появится в эфире уже 16 января. Победителем станет тот, кто наберёт наибольшее количество голосов от экспертов и зрителей в зале.
Ранее мы сообщали, Остапчук обескуражил неожиданным перевоплощением. Ведущий заинтриговал фото, обработанным в специальном приложении, пририсовав себе напудренный парик "а-ля 17 века" и широко раскрыв рот.
"1 января никого не щадит", - подписал кадр Владимир.
Напомним, счастливый Остапчук заинтриговал праздничным фото с красавицей-женой: «Наверное, беременна».
Как сообщала Politeka, позеленевший Остапчук позлорадствовал над украинцами, но вовремя исправился: "Если вы думаете...".