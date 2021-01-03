Відома модель Інна Горячковська показала себе і привітала зі святом

На фото Інна позувала без одягу, залишивши на собі тільки білизну. Красуня розвернулася боком, хвалячись п'ятою точкою і прикривши трохи бюст. Волосся у дівчини залишилися розпущеним. Гарячковська дивилася прямо в камеру і зовсім не ніяковіла показати своє пишне тіло, завдяки чому кадр вийшов навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У цьому сенс Нового року-отримати ще один шанс, шанс пробачити. Зробити краще, зробити більше, дати більше, сильніше любити і не хвилюватися про те, що було б, а сприймати життя таким, як воно є. З Новим роком", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"О, мій бог, виглядає привабливо", "дуже красиво", "красива спокуслива милашка", "ти красива, чудова, чудова", "таке красиве спокусливе тіло, Інна", "Ти виглядаєш приголомшливо і чудово, ти ангельська красуня", "дуже хороша мадмуазель", "Гарна наречена!".

Повідомлялося, що українська модель Інна Горячковська вразила словами про красу.

Уточнимо, що пост знаменитість супроводжувала фотографією, на якій вона постає в прозорій білизні, хвалячись розкішними «подарунками» крупним планом.

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