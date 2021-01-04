Відома співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка групи "Время и Стекло", показала себе на пляжі

Як відомо, кумир молоді після десяти років дуету "Время и Стекло" з Олексієм Завгороднім, почала свою сольну кар'єру в тому ж продюсерському центрі Олексія Потапенка та Ірини Горової. Місяць тому Дорофєєва в абсолютно новому іміджі представила свою сольну пісню "Gorit".

На нових кадрах Надя здалася в сорочці, топі і шортиках, а доповнила образ стильними білими кросівками. На голові у Дорофєєвої можна побачити шолом, маску і окуляри. Красуня стояла біля дерев, хвалячись стильним чином. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Надя вже була на пляжі і знімала себе на телефон, показуючи, що ховає під розстебнутою сорочкою. Дівчина блиснула красою, а потім показала пляж.

Фанати не змогли оцінити публікації Дорофєєвої або написати компліменти, так як співачка викинула їх в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "з такою не занудьгуєш, захоплююче".

Ми писали, що популярна українська співачка Надя Дорофєєва вразила витівкою, влаштувавши ігрища з подругами і чоловіком Володимиром Дантесом.

«Цього року, на подив, є багато приводів випити келишок ігристого", - йдеться в повідомленні.

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