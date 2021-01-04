Известная певица Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло", показала себя на пляже

Как известно, кумир молодежи после десяти лет дуэта "Время и Стекло" с Алексеем Завгородним, начала свою сольную карьеру в том же продюсерском центре Алексея Потапенко и Ирины Горовой. Месяц назад Дорофеева в совершенно новом имидже представила свою сольную песню “Gorit”.

На новых кадрах Надя показалась в рубашке, топе и шортиках, а дополнила образ стильными белыми кроссовками. На голове у Дорофеевой можно увидеть шлем, маску и очки. Красотка стояла возле деревьев, хвастаясь стильным образом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Надя уже была на пляже и снимала себя на телефон, показывая, что прячет под расстегнутой рубашкой. Девушка сверкнула красотой, а потом показала пляж.

Фанаты не смогли оценить публикации Дорофеевой или написать комплименты, так как певица выбросила их в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "с такой не заскучаешь, захватывающе".

Мы писали, что популярная украинская певица Надя Дорофеева впечатлила выходкой, устроив игрища с подругами и мужем Владимиром Дантесом.

«В этом году, на удивление, есть много поводов выпить бокальчик игристого», - говорится в сообщении.

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