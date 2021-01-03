Відома телеведуча Ольга Бузова показала, як відпочиває на Мальдівах

На кадрах Бузова позує в міні-бікіні на мотузочках. Поруч можна побачити Давида Манукяна, з яким Оля перебуває у відносинах. Парочка влаштувала запальні танці біля будиночка, обіймаючись і підспівуючи. Кадри вийшли інтригуючими і навіть трохи пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Танцюй", - написала зірка під фото.

"Блін, а можна такий живіт після пологів ? хто в курсі?", "Трохи на бабусю схожа з цією зачіскою і в окулярах", " для Давида намагається бути худорлявою. Він в тілі жінку напевно любити б не став", "чому Дава схожий на Гену Букіна", "Жесть, а не танець", "Оля з Давою стала дуже спокусливою і пластичною", "Оля виходь заміж за Даву, дивись як ви в парі танцює який тандем", "народжувати тобі пора, Бузик", "як на це дивитися гидко".

Ми писали, що відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова, яка зараз проводить час в теплих краях, розповіла, як для неї почався 2021 рік.

Так, Бузова опублікувала своє пляжне фото в купальнику і поділилася з фоловерами тим, що побоювання щодо того, щоб не "згоріти", були марними, так як на Мальдівах почалися дощі.

Нагадаємо, худа Бузова в леопардовому купальнику засвітила всі свої недоліки

А ще Politeka писала, що безсоромна Бузова в екстремальному бікіні засвітила свою Троянду між ніг

Також Politeka повідомляла, що змарніла Бузова блиснула фігурою в червоному міні, спантеличивши видом



