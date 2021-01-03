Известная телеведущая Ольга Бузова показала, как отдыхает на Мальдивах

На кадрах Бузова позирует в мини-бикини на веревочках. Рядом можно увидеть Давида Манукяна, с которым Оля состоит в отношениях. Парочка устроила зажигательные танцы у домика, обнимаясь и подпевая. Кадры получились интригующими и даже немного пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Танцуй", - написала звезда под фото.

"Блин, а можно такой живот после родов ? кто в курсе?", "Немного на бабушку похожа с этой прической и в очках", "Для Давида старается быть худощавой. Он в теле женщину наверное любить бы не стал", "Почему Дава похож на Гену Букина", "Жесть, а не танец", "Оля с Давой стала очень соблазнительной и пластичной", "Оля выходи замуж за Даву, смотри как вы в паре танцует какой тандем", "Рожать тебе пора, Бузик", "Как на это смотреть противно".

Мы писали, что известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которая сейчас проводит время в теплых краях, рассказала, как для нее начался 2021 год.

Так, Бузова опубликовала свое пляжное фото в купальнике и поделилась с фолловерами тем, что опасения относительно того, чтобы не "сгореть", были напрасными, так как на Мальдивах начались дожди.

Напомним, тощая Бузова в леопардовом купальнике засветила все свои недостатки

А еще Politeka писала, что бесстыжая Бузова в экстремальном бикини засветила свою розу между ног

Также Politeka сообщала, что исхудавшая Бузова сверкнула фигурой в красном мини, озадачив видом



