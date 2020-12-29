Известная телеведущая Оля Бузова, звезда "Дома 2", показала себя на отдыхе

На фото Оля позирует в топе и шортиках, а образ дополнила черными тапочками и сумочкой. Красотка вышла из самолета и расставила руки в стороны, а глаза закрыла от удовольствия. Как можно понять, Бузова отправилась отдыхать на Мальдивы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Даже не верится, что мы на месте... Так волновалась, что может что-то случиться, что почти никому не говорила, что мы улетаем.

Долетели. Отпуск начинается", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 160 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошего вам отпуска, дорогие", "Опять похудела", "Хорошего отдыха", "Оля, нужно немного поправиться, очень похудела", "Тебя сложно назвать певицей. Ты не певица, позорница", "Олечка похудела, Вам не идёт, поправляйтесь давайте) здоровье важнее", "Всегда интересно следить за вашим отпуском".

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