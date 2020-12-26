Эпатажная российская ведущая Ксения Собчак вышла в свет в полупрозрачном платье и поделилась историей о подрастающем сыне

Знаменитость рассказала о том, как сводила своего 4-летнего сына в театр, на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Как известно, ведущая, которая сейчас замужем за Константином Богомоловым, воспитывает сына от предыдущего мужа Максима Виторгана. В новом посте Собчак рассказала о важном опыте своего малыша.

«Вчера Платон меня восхитил. Первый раз был в театре. Сидел не шелохнувшись,смотрел внимательно все два акта и задавал вопросы про Щелкунчика,которого мы как раз закончили читать», - поделилась впечатлениями ведущая.

Она также показала фото со своего выхода в свет. Так, для похода в театр Собчак выбрала эпатажное черное платье со вставками из пайеток, а также участков прозрачной сеточки.

Поклонники знаменитости мгновенно отреагировали на ее пост.

«Ксения, вы хорошеете с каждым днём всё больше и больше», «Великолепный наряд!», «Платье огонь, мейк, вы классная, как бутылка игристого и томная, которая после себя оставляет тонкий шлейф послевкусия. Ксения номер один», «Ксения, не иначе пьете кровь. Выглядите потрясающе», «Роскошно выглядите», «Платон у вас умничка! И ещё, потрясающе красивое платье!», - пишут люди.

Напомним, Собчак с изуродованным лицом не выдержала, поразив заявлением о вакцинации: «Москва уже начала…».

Как сообщала Politeka, Собчак в наряде с дерзким вырезом на бедре превзошла саму себя: "Выглядишь...".

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