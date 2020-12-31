Телеведущая и певица Ольга Бузова сейчас проводит время в теплых краях, откуда публикует жаркие фото

Звезда отправилась на Мальдивы, где планирует встретить новый год, передает Politeka.net. Красотка балует своих поклонников фото в ярких купальниках.

Ольга надела тонкий обтягивающий купальный наряд с леопардовой расцветкой и пикантным вырезом в районе груди.

Нескромные вырезы по бокам оголяли бедра знаменитости.

Стоит отметить, что Бузова заплела себе афрокосички из-за чего ее красота приобрела некие нотки экзотичности.

"Wild & free 🐅 Провожаем этот год, и идем на встречу к новому 🙌🏻🙏🏻 Пойти что ли платье надеть😂😂😂✊🏻 . Мои хорошие, вы как? ❤️"", - написала звезда.

За час пост артистки собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые обратили внимание на излишнюю худобу звезды.

"До пупка отлично, но нижняя часть как то ⛔", "А фотошопа сколько, господи 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️", "Не..я конечно извиняюсь...но это слишком, как по мне!🤦‍♀️🤷‍♀️", "Тощая как смерть, всех с наступающим новым годом", "Можно еще больше фотошопа?😁", "Что с ногами?", "Срочно пополнеть ❤️❤️❤️❤️❤️", "Ну очень худая!!", "Как-то вульгарно," "Аааа....чё такая худая?((🙄🙄🙄", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова в бежевой шляпке с красной лентой и крохотном черном бикини с цветочным принтом наслаждалась завтраком прямо в бассейне. Звезда подставила солнышку оголенные прелести, коснувшись рукой головы и закрыв глаза от удовольствия.

Когда утро действительное доброе ☀️🌊", - написала она.

Напомним, счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавчику

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