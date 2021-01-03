ПриватБанк вляпався в скандал з кредитними картками - клієнти розлючені

Як передає Politeka.net, про це йдеться у скарзі, залишеній на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

З'ясувалося, що при заміні карти, у якої закінчився термін дії, пенсіонерці нав'язали більш "круту" - промовчавши про додаткові витрати, а розповівши їй тільки про нібито переваги.

Інцидент детально описав родич постраждалої.

"У матері закінчився термін дії кредитної картки, вона поїхала у відділення ПриватБанку. Дівчата їй зробили карту, але не звичайну, а золоту, мотивуючи це тим, що там менший відсоток по кредиту знімає, але промовчали про те, що є там якась страховка або обслуговування. У підсумку з пенсійної картки додатково стало знімати 200 грн на кредитку! На прохання матері, чому стали більше знімати з пенсійної на кредитну, зайшли в Приват24 і побачили, що знімається 200 грн щомісяця. Про них співробітники промовчали. Мабуть отримують бонуси за відкриття цих карт. Будемо серйозно розбиратися з таким обманом. Мати хворіє, і пенсія 2 тис., а 1200 тепер знімають. Слів немає просто", - йдеться в повідомленні.

Співробітники ПриватБанку відгукнулися на скаргу, але вирішили з'ясувати деталі в приватному порядку.

Раніше ми писали, за словами клієнтів, через ПриватБанк співробітники цілого підприємства залишилися без зарплат.

"Компанія змінила директора, надавши оригінали документів в банк менеджеру. Допуск до рахунку так і не отримано. Приватбанк аргументував тим, що у них такий регламент розгляду до 8 днів. Це не законно, залишити співробітників без зарплат, неможливо зареєструвати накладні. Доступу немає до своїх грошей 6 днів. Це як розуміти???",- йдеться в скарзі.

Нагадаємо, рахунки в ПриватБанку під загрозою, орудують небезпечні шахраї

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