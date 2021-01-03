Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе на відпочинку
На фото красуня позувала в бікіні, стоячи на кухні. Красуня знімала себе на телефон в відображення дзеркала. Зірка доповнила образ білими капцями, а волосся зібрала в хвіст. Красуня хвалилася фігурою і тим, що їй вдалося не згоріти. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Не згоріла. І не поправилася. Відмінний початок", - написала зірка під фото.
На кадрі, який дівчина викинула в сторіс до цього, красуня лежала на пляжі і засмагала. Анастасія тільки доповнила образ капелюшком, а в руках тримала книжку. Як відомо, Кумейко тільки поїхала відпочивати в теплі країни.
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"Цілий день", - підписала кадри Анастасія в сторіс Instagram.
Фанати не змогли залишити коментарі під фотографіями, так як у них не було такої можливості.
Ми писали, що популярна українська співачка Анастасія Кумейко підкорила пружними формами в одному боді.
"Хотіла бути сексі кішечкою...але тут заплуталася ніжка в штанині", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому ролику Кумейко постає в боді і штанях, поступово позбавляючись від останніх. Після цього знаменитість підкорює спокусливим танцем, демонструючи свої найкращі місця.
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