Співачка Наталія Могилевська збентежила яскравим новорічним привітанням, яке запам'ятається надовго

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз", на яких постала в спокусливих образах.

Так, спочатку Могилевська звернулася до українців з проникливою промовою. Співачка сиділа в кріслі поруч з прикрашеною ялинкою. На ній був білий брючний костюм, включаючи піджак з неймовірним коміром та апетитним декольте.

"Дорогі мої, улюблені, Я хочу проводити цей рік з гідністю і вдячністю. Тому що всі випробування, які нам посилає Господь, покликані просто зробити нас краще... Я хочу, щоб нам було добре! І з першими весняними променями прийшла любов, яка буде з нами до кінця року!", - Наталя привітала шанувальників з Новим роком.

На наступних кадрах Могилевська змінила стриманий образ на більш розкутий - від цнотливості не залишилося й сліду. Шалена Наталя в червоній сукні з мегавідвертим декольте дала жару.

Співачка під час галасливого банкету цокалася з усім підряд, верещала, кричала і радісно зустрічала 2021-й. А коли вона зі своїм келихом тягнулася до друзів, то, здавалося, ось-ось упустить пишне "багатство" - Наталя ризиковано нахилялася, і, мабуть, її нітрохи не турбувало, що все видно, як на долоні.

Раніше ми повідомляли, Могилевська засвітилася в новорічному випуску "Світського життя" з Катериною Осадчою. У мережі з'явилися кадри, як вона танцює під свою нову пісню "Натусик" з Данилом Вегасом. Пізніше до них приєдналася й ведуча - не втрималася, раз такі танці.

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