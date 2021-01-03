Певица Наталья Могилевская обескуражила ярким новогодним поздравлением, которое запомнится надолго

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз", на которых предстала в соблазнительных образах.

Так, сначала Могилевская обратилась к украинцам с проникновенной речью. Певица сидела в кресле рядом с украшенной елочкой. На ней был белый брючный костюм, включая пиджак с невероятным воротником и аппетитным декольте.

"Дорогие мои, любимые, я хочу проводить этот год с достоинством и благодарностью. Потому что все испытания, которые нам посылает Господь, призваны просто сделать нас лучше... Я хочу, чтобы нам было хорошо! И с первыми весенними лучами пришла любовь, которая будет с нами до конца года!", - Наталья поздравила поклонников с Новым годом.

На следующих кадрах Могилевская сменила сдержанный образ на более раскованный - от целомудрия не осталось и следа. Шальная Наталья в красном платье с мегаоткровенным декольте дала жару.

Певица во время шумного банкета чокалась со всем подряд, визжала, кричала и радостно встречала 2021-й. А когда она со своим бокалом тянулась к друзьям, то, казалось, вот-вот упустит пышное "богатство" - Наталья рискованно наклонялась, и, видимо, ее ничуть не заботило, что все видно, как на ладони.

Ранее мы сообщали, Могилевская засветилась в новогоднем выпуске "Світського життя" с Екатериной Осадчей. В Сети появились кадры, как она танцует под свою новую песню "Натусик" с Даниилом Вегасом. Позднее к ним присоединилась и ведущая - не удержалась, раз такие пляски.

Напомним, Могилевская в халате получила неземное удовольствие, певица в экстазе: "Посмотрите какая...".

Как сообщала Politeka, Могилевская после утех с "любовником"-миллионером изумила помолодевшим видом: "Свет мой, зеркальце...".

Также Politeka писала, что озорная Могилевская показала, что вытворяет с богатым красавчиком, кадры развлечений: «Теперь я люблю…».