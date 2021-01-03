Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, показала, як проводить час у Києві
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соцмережі.
Як відомо, на Новий Рік внучка зірки Соня Євдокименко спеціально прилетіла до Києва з Нью-Йорка разом з коханим, щоб побути з сім'єю. Прилетів з Америки і онук артистки Анатолій.
Раніше Соня влаштувала прогулянку по українській столиці з мамою Світланою і бабусею Людмилою. Зокрема, рідні насолодилися видом на Дніпро з Володимирської гірки.
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А зараз Соня Євдокименко показала відео своєї поїздки в центр Києва на авто.
"Довга поїздка, приємна музика", - підписала дівчина кадри.
Внучка Ротару одягла в'язаний білий светр оверсайз і білі штани. Образ вона доповнила масивними сережками і кільцями.
Природну красу вона підкреслила акуратним макіяжем, а волосся зібрала в пучок на потилиці.
"Вау, Соня, круто! Умничка! Тобі підвладне все", - пишуть в коментарях.
Раніше дівчина встигла покататися в Києві на ковзанах з нареченим.
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