Співачка Мішель Андраде приголомшила забавами біля ялинки

Як передає Politeka.net, 24-річна підопічна репера та продюсера Потапа опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому здивувала жаркими танцями (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, розвесела Мішель в піжамних картатих штанях і білій футболці, зав'язаній на талії, тримаючи в одній руці келих з червоним напоєм віртуозно покрутила стегнами. А на довершення ще й смачно потрусила сідницями, ризикуючи розлити вміст келиха. Співачка посміхалася й підспівувала одночасно, високо піднімала руки та мотиляла головою.

Кокетливий образ красуні доповнила міні-шапочка Санта Клауса.

"З Новим роком біттчеессс чекаю ваші відосики в тік тоці снігуроньки🔥❤️", - підписала кадри Андраде.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Це можна дивитися нескінченно"

"Айй пушкаа🔥"

"Ти подивися, що діється... прям розбійниця якась"

"Красуня❤️❤️❤️"

"Залік 🔥"

Відзначимо, популярність прийшла до Мішель в 2013 році, коли вона взяла участь в 4-му сезоні українського шоу X-Фактор. Їй вдалося пробитися в топ-24 кращих виконавців. Пізніше вона познайомилася з продюсером Олексієм Потапенком (Потапом), який запропонував їй співпрацю. За його словами, він не зустрічав такої красивої і талановитої співачки з часів знайомства з Настею Каменських.

Раніше ми повідомляли, Мішель в соцмережі пропонують стати наступною "Холостячкою" - натякаючи, що пора б дівчині задуматися не тільки про кар'єру, а й про особисте щастя.

"Хотіла б побачити тебе в Холостячка))"; "Ой, Мішка:) дістанеться ж комусь таке щастя;)", - коментували користувачі постільні знімки співачки.

Нагадаємо, Потап похвалився спекотним відео з Мішель Андраде, скоро переплюне Каменських

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