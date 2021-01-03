Співачка Мішель Андраде приголомшила забавами біля ялинки
Як передає Politeka.net, 24-річна підопічна репера та продюсера Потапа опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому здивувала жаркими танцями (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, розвесела Мішель в піжамних картатих штанях і білій футболці, зав'язаній на талії, тримаючи в одній руці келих з червоним напоєм віртуозно покрутила стегнами. А на довершення ще й смачно потрусила сідницями, ризикуючи розлити вміст келиха. Співачка посміхалася й підспівувала одночасно, високо піднімала руки та мотиляла головою.
Кокетливий образ красуні доповнила міні-шапочка Санта Клауса.
"З Новим роком біттчеессс чекаю ваші відосики в тік тоці снігуроньки🔥❤️", - підписала кадри Андраде.
Серце чоловіка Наташі Корольової Тарзана розривається після непоправної втрати: "Сльози душать, не хочеться вірити"
Пристрасний Олег Винник публічно притулився до таємної дружини, кадри ідилії: "Я люблю!"
Переможницю "Танців з зірками" Дімопулос принизили на всю країну, кадри ганьби: "Як мокра кішка…"
Пішов з життя легендарний красень-актор, який підкорив серця мільйонів: "Через кілька годин після дня народження..."
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Це можна дивитися нескінченно"
"Айй пушкаа🔥"
"Ти подивися, що діється... прям розбійниця якась"
"Красуня❤️❤️❤️"
"Залік 🔥"
Відзначимо, популярність прийшла до Мішель в 2013 році, коли вона взяла участь в 4-му сезоні українського шоу X-Фактор. Їй вдалося пробитися в топ-24 кращих виконавців. Пізніше вона познайомилася з продюсером Олексієм Потапенком (Потапом), який запропонував їй співпрацю. За його словами, він не зустрічав такої красивої і талановитої співачки з часів знайомства з Настею Каменських.
Раніше ми повідомляли, Мішель в соцмережі пропонують стати наступною "Холостячкою" - натякаючи, що пора б дівчині задуматися не тільки про кар'єру, а й про особисте щастя.
"Хотіла б побачити тебе в Холостячка))"; "Ой, Мішка:) дістанеться ж комусь таке щастя;)", - коментували користувачі постільні знімки співачки.
Нагадаємо, Потап похвалився спекотним відео з Мішель Андраде, скоро переплюне Каменських
А ще Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде без білизни побешкетувала з гарячими красунями