Курс валют в Україні 4 січня змусить громадян понервувати, оскільки долар і євро буде шукати "порятунку" у Нацбанку

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Наприклад, сто американських доларів сьогодні не змінять своєї позиції після того, як в останній робочий день року гривня її конкретно "притиснула", позбавивши 2,66 пунктів.

Згідно з прогнозом фахівців, схожа картина буде і з курсом євро.

Курс валют в Україні 4 січня:

100 доларів – 2827,46 грн;

100 євро-3473,96 грн.

Відігратися Українська гривня вирішить на російському "дерев'яному", утримуючи його на рівні 0,37823 копійки.

Раніше ми писали, що в січні українцям не варто чекати зміцнення національної валюти. Зазначається, що після свят в Україні спостерігатиметься профіцит валюти. Це означає, що ослаблення гривні не минути. Експерти пояснюють, що Долар почне дорожчати через тиск, який чиниться на валютний ринок нашої країни міжнародними компаніями. Попри це, найближчим часом Долар не підніметься вище 28,3 гривні за одиницю.

До речі, до Нового року міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що українцям не варто боятися дефолту.

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