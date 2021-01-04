Курс валют в Украине 4 января заставит граждан понервничать, поскольку доллар и евро будет искать "спасения" у Нацбанка

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

К примеру, сто американских долларов сегодня не изменят своей позиции после того, как в последний рабочий день года гривна ее конкретно "прижала", лишив 2,66 пунктов.

Согласно прогнозу специалистов, похожая картина будет и с курсом евро.

Курс валют в Украине 4 января:

100 долларов – 2827,46 грн;

100 евро – 3473,96 грн.

Отыграться украинская гривна решит на российском "деревянном", удерживая его на уровне 0,37823 копеек.

Ранее мы писали, что в январе украинцам не стоит ждать укрепления национальной валюты. Отмечается, что после праздников в Украине будет наблюдаться профицит валюты. Это значит, что ослабления гривны не миновать. Эксперты объясняют, что доллар начнет дорожать из-за давления, оказываемого на валютный рынок нашей страны международными компаниями. Несмотря на это, в ближайшее время доллар не поднимется выше 28,3 гривны за единицу.

Кстати, до Нового года министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что украинцам не стоит бояться дефолта.

Напомним, что доллар парализует, курс валют от Национального банка удивил украинцев.

Как сообщала Politeka, доллар «заморозят», курс валют от Национального банка удивит украинцев.

Также Politeka писала, что доллар «помилует» гривну, курс валют после Нового года удивит цифрами.