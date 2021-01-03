Відома співачка Аліна Гросу показала себе і розповіла історію

На фото Аліна здалася в чорно-білій куртці і в шапці. Зірка доповнила чорною шапкою, з-під якої можна помітити волосся. Дівчина на кількох знімках показала, як фотографувалася з фанатами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На одному з останніх кадрів Аліна вже стояла в червоній сукні. Дівчина дозволила чоловікові в сорочці і штанях обійняти себе за талію, позуючи біля новорічної ялинки.

"Під час відпочинку, сама себе фоткати не особливо люблю, тому хочу сьогодні поділитися вашими фотографіями, якими ви ділитеся на своїх сторінках, я і ви. Вибирайте кращу фотку", - написала зірка.

У коментарях з'явилася реклама сторінки Instagram:"тобі зраджують, я знаю".

Гросу відразу вирішила відповісти на це твердження: "батьки - так, вони тепер трошки більше люблять молодшого брата, але їм можна. А тепер з цією рекламою геть з Моєї сторінки".

Повідомлялося, що українська співачка і актриса Аліна Гросу весело проводить новорічні свята на гірськолижному курорті в Карпатах.

Красуня зробила селфі на тлі гір, вбравшись в теплу куртку чорно-білого камуфляжного забарвлення і просту шапку, в руках у неї можна помітити картку з написом "Буковель".

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