Популярная украинская певица Алина Гросу прогулялась в центре Киева возле новогодней елки
Соответствующее видео артистка разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
Для прогулки Алина нарядилась в песочный пуховик и кепку в тон, а чтобы ее не узнали, натянула огромные очки.
В руках Грозу держала стаканчик с кофе и аппетитное лакомство и, по всей видимости, она не знала, с какой стороны начать его есть.
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"В любой непонятной ситуации...
Алина - настоящая🤪», - написала певица.
В комментариях фолловеры восхитились новогодней елкой и Алиной придачу, а также их заинтриговал неизвестный мужчина, который составил компанию певице.
"Такая потешная 🥰", " Какая красота😍елочка зелёная на праздник к нам пришла !👏", "Очень красиво 🔥🔥🔥👍 С наступающим! 🎉 🎉 🎉 ✨🎄✨", " Вкусно наверное?)))) ☺️🤗❤️", " Так наигранно ((( такая талантливая , а тут наигранно ", " Крутые очки и как всегда эмоции супер, интересно, кто позвал?😜 ", " А кто за кадром", - пишут в сети.
До этого мы сообщали, что Алина Гросу в преддверии Нового года решила потренироваться в приготовлении главного праздничного блюда.
Гросу рассказала, что попробовала приготовить традиционный новогодний салат, который будет стоять на столах большинства украинцев – оливье.
«У вас в семье есть какие-то необычные ритуалы на нг?))) может вы пишите на бумажке желания, поджигаете листочек и бросаете в бокал с шампанским, чтобы выпить его?», - поинтересовалась звезда у своих поклонников.
Алина также показала фотографии, на которых позирует на кухне в красном платье с большой миской свежеприготовленного оливье в руках.
Напомним, новая беда настигла Алину Гросу после развода, родители забили тревогу: "Пошла к врачу, оказалось...".
Как сообщала Politeka, эффектная Гросу в красном подразнила вкусненьким в преддверии праздников.
Также Politeka писала, что повзрослевшая Алина Гросу покорила элегантным видом в леопарде: «Развод явно на пользу».