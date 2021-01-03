Известная певица Алина Гросу показала себя и рассказала историю

На фото Алина показалась в черно-белой куртке и в шапке. Звезда дополнила черной шапкой, из-под которой можно заметить волосы. Девушка на нескольких снимках показала, как фотографировалась с фанатами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На одном из последних кадров Алина уже стояла в красном платье. Девушка позволила мужчине в рубашке и штанах обнять себя за талию, позируя у новогодней елки.

"Во время отдыха, сама себя фоткать не особо люблю, поэтому хочу сегодня поделиться вашими фотографиями, которыми вы делитесь на своих страницах, я и вы. Выбирайте лучшую фотку", - написала звезда.

В комментариях появилась реклама странички инстаграм: "Тебе изменяют, я знаю".

Гросу сразу решила ответить на это утверждение: "родители - да, они теперь немножко больше любят младшего брата, но им можно. А теперь с этой рекламой вон с моей страницы".

Сообщалось, что украинская певица и актриса Алина Гросу весело проводит новогодние праздники на горнолыжном курорте в Карпатах.

Красотка сделала селфи на фоне гор, нарядившись в теплую куртку черно-белой камуфляжной расцветки и простую шапку, в руках у нее можно заметить карточку с надписью "Буковель".

Напомним, раздобревшая Алина Гросу наделала шуму появлением в латексном костюме

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