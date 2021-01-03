Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-фактора" і солістка групи "ВІА Гра", показала себе в новому спокусливому образі
Красуня лежала на ліжку в чорному мереживній білизні, яке виявилося частково прозорим. Образ Попова доповнила рукавичками і прикрасами. Дівчина не соромилася Показати на декількох фото, як вміє спокушати. На одному з кадрів Ксенії довелося навіть взяти губами ланцюжок, роблячи образ максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили під кадрами майже 700 лайків і написали кілька коментарів:
"Дуже красива, дуже"," Ксюш, ти красуня"," Вау"," Супер","очі горять від бажання".
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Варто відзначити, що Ксенія була учасницею "Х-Фактора 8". Красуня опинилася в команді Насті Каменських, але не змогла перемогти, але дівчина задоволена своїм досвідом. А в минулому році співачку запросив продюсер Костянтин Меладзе в групу "ВІА Гра", оновлений склад якої презентував в "вечірньому Урганті" 6 листопада.
Повідомлялося, що солістки культової групи ВІА Гра в оригінальних святкових нарядах звернулися до шанувальників.
Уляна Синецька, Софія Тарасова і Ксенія Попова зворушливо привітали фанатів з Новим роком, вразивши своїми яскравими образами. Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці групи в Instagram.
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