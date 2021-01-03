Актриса Ксенія Мішина викликала бурю емоцій у публіки, показавши, як розважається в горах
Як передає Politeka.net, 31-річна зірка шоу "Холостячка" опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала себе на сноуборді.
Як відомо, Ксенія разом з переможцем проекту Олександром Еллертом вирушили у свою першу спільну відпустку. Парочка зустріла Новий рік у Буковелі в Карпатах.
Так, будучи в чорному костюмі й рожево-білому шоломі Ксенія спробувала приборкати сноуборд на засніженому схилі. На одному з кадрів дівчина встала у войовничу позу, спрямувавши руку вперед, ніби готуючись підкорити, нарешті, цю гору.
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На іншому знімку Мішина сіла прямо на сніг, здивувавши зухвалою витівкою: зірка показала язик. Варто відзначити, деякі користувачі примудрилися образитися на цю витівку.
"Зима, ти прекрасна 🤍 з найчистішим повітрям, парою з рота, глінтвейном, з приголомшливими снігопадами, заметами, пейзажами, подіями і можливостями. Але все таки я королева сонця, морів, океанів і лежаків)) 🤪 😇 як у вас з пріоритетами?)", - повідомила в підписі Ксенія.
Фолловери кинулися коментувати побачене:
"Красива😍😍"
"Так ви на сноуборді все-таки спустилися чи ні? Мене мучить це питання з учорашнього дня 😄"
"попутного вітру вам😅"
"Теж саме, люблю море, пісок і сонце... і поїсти))))❤️"
"Не люблю зиму сніг і все що з цим пов'язано..."
"Несамовита❤️"
"Ти кататися навчилася ?)"
"А я не люблю висунутий язик на фото дорослих людей, мій пріоритет. Відписуюсь"
"Язик на фото - це показник низького інтелекту"
"Ох, богиня наша 😍 🔥 "
"Як красивооооо😍"
"Ксю завжди на висоті ❤️💚"
Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»