Актриса Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт до сих пор не могут избавиться от привычки прятаться после съемок шоу "Холостячка"

По условиям контракта звезды не могли раскрыть свои отношения, пока в эфире не покажут финал сезона, передает Politeka.net. Счастливая пара рассказала о своих уловках в интервью программе "Світське життя" с Екатериной Осадчей (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Через несколько дней после окончания съемок Александр и Ксения уже начали жить вместе на съемной квартире. По словам главной героини шоу, у них не возникло проблем из-за совместного быта. Теперь, когда контракт больше не обязывает молчать, они рассказали о своих трудностях.

"Мы так устали, что ждали грязную посуду, носки, свое гнездышко, чтобы никого не было рядом, никаких мужчин. Очень много времени уделяю своей работе, после "Холостячки" я сразу вошла в другой проект, где-то через три-четыре дня. Поэтому у нас такой бытовухи не было еще", - заявила Ксения.

Поначалу паре было очень тяжело скрывать свои отношения, так фанаты заметили на страницах звезд кадры с одинаковой обстановкой квартиры, а Мишина допустила неловкую оплошность в машине у любимого мужчины:

"Я взяла у Саши авто, потому что мое было в ремонте. Я поехала, сделала селфи в машине, а у него ремни безопасности красные… И все, и все это разлетелось в Instagram и все сразу написали: "Это Сашино авто, он победитель". Это был очень сложный период".

Чтобы хоть как-то сохранить интригу, участникам приходилось часто разделяться и тщательно планировать любые походы за пределами квартиры: "Так, Саня, ты идешь в этот магазин, я в этот, ты покупаешь это, а я - это". Дошло до того, что они по отдельности заходили в подъезд своего дома.

"И мы привыкли, реально привыкли. И сейчас можем идти: я немножко дальше от него. Он постоянно на меня кричит: "Почему ты так далеко".

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»