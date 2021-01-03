Актриса Ксения Мишина вызвала бурю эмоций у публики, показав, как развлекается в горах

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда шоу "Холостячка" опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя на сноуборде.

Как известно, Ксения вместе с победителем проекта Александром Эллертом отправились в свой первый совместный отпуск. Парочка встретила Новый год в Буковеле в Карпатах.

Так, будучи в черном костюме и розово-белом шлеме Ксения попыталась обуздать сноуборд на заснеженном склоне. На одном из кадров девушка встала в воинственную позу, устремив руку вперед, будто готовясь покорить, наконец, эту гору.

На другом снимке Мишина уселась прямо на снег, удивив дерзкой выходкой: звезда показала язык. Стоит отметить, некоторые пользователи умудрились обидеться на эту шалость.

"Зима, ты прекрасна 🤍 С чистейшим воздухом, паром изо рта, глинтвейном, с потрясающими снегопадами, сугробами, пейзажами, событиями и возможностями. Но все таки я королева солнца, морей, океанов и лежаков ))🤪😇 Как у вас с приоритетами?)", - сообщила в подписи Ксения.

Фолловеры кинулись комментировать увиденное:

"Красивая😍😍😍"

"Так вы на сноуборде все-таки спустились или нет? Меня мучает этот вопрос со вчерашнего дня 😄"

"попутного ветра вам😅"

"Тоже самое, люблю море, песок и солнце... и поесть))))❤️"

"Не люблю Зиму снег и всё что с этим связано..."

"Неистовая❤️"

"Ты кататься научилась ?)"

"А я не люблю высунутый язык на фото взрослых людей, мой приоритет. Отписываюсь"

"Язык на фото - это показатель низкого интеллекта"

"Ох,богиня наша😍🔥"

"Как красиво-тооооо😍"

"Ксю всегда на высоте ❤️💚"

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»