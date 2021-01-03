Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, збентежила танцем з одним

Відповідні кадри були опубліковані на сторінці чоловіка в TikTok, розповідає Politeka.

Так, на ролику Кузнєцова трясе гордістю в кофті з екстремальним декольте, поки сам хлопець прилаштовується ззаду, виконуючи запальний танець. Попри те, що кадри не були як-небудь підписані, її шанувальники були "без розуму" від побаченого.

"Покликав на Новий Рік", "вау, мама дорога", "боже, ось це форми у тебе", " скільки це у тебе обсяг, а? Красуня", "неймовірний вид", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка має 15-й розмір бюста, вразила витівкою біля басейну на відпочинку.

Так, на опублікованому ролику красуня постає в мокрому купальнику з розрізом, ефектно демонструючи значні форми. При цьому знаменитість, попри глядачів, стрибає в басейн, сміючись і регочучи при цьому.

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