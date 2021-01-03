Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, обескуражила танцем с другом
Соответствующие кадры были опубликованы на странице мужчины в TikTok, рассказывает Politeka.
Так, на ролике Кузнецова трясет гордостью в кофте с экстремальным декольте, пока сам парень пристраивается сзади, исполняя зажигательный танец. Несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее поклонники были "без ума" от увиденного.
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"Позвал на Новый год", "вау, мама дорогая", "боже, вот это формы у тебя", "сколько это у тебя объем, а? Красавица", "невероятный вид", - пишут они.
До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая имеет 15-й размер бюста, впечатлила выходкой у бассейна на отдыхе.
Так, на опубликованном ролике красотка предстает в мокром купальнике с разрезом, эффектно демонстрируя внушительные формы. При этом знаменитость, несмотря на зрителей, прыгает в бассейн, смеясь и хохоча при этом.
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