Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, обескуражила танцем с другом

Соответствующие кадры были опубликованы на странице мужчины в TikTok, рассказывает Politeka.

Так, на ролике Кузнецова трясет гордостью в кофте с экстремальным декольте, пока сам парень пристраивается сзади, исполняя зажигательный танец. Несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее поклонники были "без ума" от увиденного.

"Позвал на Новый год", "вау, мама дорогая", "боже, вот это формы у тебя", "сколько это у тебя объем, а? Красавица", "невероятный вид", - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая имеет 15-й размер бюста, впечатлила выходкой у бассейна на отдыхе.

Так, на опубликованном ролике красотка предстает в мокром купальнике с разрезом, эффектно демонстрируя внушительные формы. При этом знаменитость, несмотря на зрителей, прыгает в бассейн, смеясь и хохоча при этом.

Напомним, украинка с 15-м размером блеснула своими необъятными прелестями

А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста затмила своим декольте знаменитую певицу

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером превратилась в шаловливую кошечку, покрутив своим богатством перед камерой